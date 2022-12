Sulla strada della capolista Vogogna un ostico Fomarco

Altro esame tutto ossolano per il lanciato Vogogna. I ragazzi di Castelnuovo vanno a casa dell’ostico Fomarco, che negli ultimi tempi sta recuperando punti e fiducia.

Il Vogogna marcia alla media di 2,23 punti a partita, alla pari del Momo. Nove vittorie, 2 pari e 2 sole sconfitte, ma soprattutto solo 13 gol subiti: segno che la difesa arroccata attorno a Fovanna è la migliore del girone. Il Fomarco (14 punti) sta bene e anche nelle ultime partite ha dimostrato che la grinta c’è. Quindici punti separano le due squadre ma nei derby ossolani spesso questo non conta.

Trasferta in quel di Novara, una casa della Union (19 punti), per la Virtus Villa, terza della classe con 24 punti. La formazione biancoceleste alterna buone partite ad altre un po’ zoppicanti. Massoni deve solo far trovare continuità ai suoi perché ha una rosa per far bene e il ritorno al gol di Primatesta dà ancora più garanzie.

Altro incontro da vedere è Ornavassese-Cannobiese. Venti punti hanno i neri, 21 la Cannobiese di Marco Livorno. Partita da tripla. L’Ornavassese sta bene e solo qualche assenza di troppo la sta penalizzando.

Ferma al palo domenica causa il maltempo, la Crevolese (11 punti) ospita il fanalino di coda Borgolavezzaro (4 punti). I gialloblù hanno ritrovato verve e punti e l’occasione per allontanarsi dalla zona play out è più che ghiotta.

La neve di queste ultime ore costringerà la Varzese a giocare lontano dal suo campo. La società fa sapere che l’incontro con il Cameri si giocherà sul terreno di Cosasca (Trontano) sempre domani alle 14,30. I granata hanno 17 punti, contro i 23 del Cameri che alterna risultati buoni ad altri negativi.