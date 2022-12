Calderoli conferma fondo montagna oltre 200 mln: “Nessun taglio in manovra”

“Con la prossima manovra del Governo il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane verrà portato nel 2023 a precisamente 209.506.475, esattamente come abbiamo annunciato nei giorni scorsi. La tabella inserita nel testo bollinato non mente, basta leggerla con attenzione e quel minimo di competenza necessaria. Diversamente, consiglio una sana visita oculistica e magari un bel paio di occhiali”.

Lo afferma il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in risposta ad Uncem che in un comunicato aveva lanciato un grido d'allarme sul possibile taglio dei fondi nel 2023.