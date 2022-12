Lupo, il sindaco di Malesco Barbazza: “Alziamo la guardia, soprattutto in vista dell'arrivo dei villeggianti per Natale”

“E' una storia già scritta”. Anche il sindaco di Malesco Enrico Barbazza interviene sull'avvistamento nelle ultime ore di un lupo in centro paese a Druogno. “Caduta la prima neve sulle alture eccoci, il lupo si avventura nei centri abitati in modo più assiduo alla ricerca di cibo mentre negli anni passati, vista anche la mancanza di neve in quota, non avveniva. Oggi è arrivato anche il nostro momento, un lupo immortalato a pochi metri da un autovettura in movimento e nessuna reazione, nessuna fuga immediata, eppure questo animale è per definizione schivo ed elusivo ed in caso di incontro con l’uomo nella maggior parte dei casi si dilegua senza manifestare alcun comportamento di aggressività” sottolinea Barbazza.



“Speriamo sia veramente così. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie ci sarà un aumento della popolazione nelle nostre valli, come è naturale, ma la speranza è che non succeda qualcosa di più grave. Speriamo non ci siano conseguenze e che la cronaca si limiti 'solo' agli ormai constatati attacchi ad animali da allevamento e selvatici” continua il sindaco di Malesco, che da tempo è in prima linea per far si che si prendano decisioni a tutela degli allevatori, ma anche dei cittadini. Ed oggi ancor di più dopo l'ultimo avvistamento.



“La curiosità, la negligenza, l’indifferenza di qualcuno per questo animale potrebbe avere conseguenze drastiche. Ormai è constatato da tempo che il numero dei lupi in Ossola è molto elevato ed insostenibile” continua Barbazza, che lancia l'ennesimo appello: “Chiedo agli organi preposti di monitorare e vigilare in modo efficace per il bene di tutti ed invito nuovamente i nostri politici ad intervenire in tempi brevi perché il lupo venga escluso dai nostri territori”.