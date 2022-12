Tiro a segno, si chiude in bellezza l'anno della sezione domese

Come di consuetudine siamo giunti al tempo di bilanci di fine anno e a conclusione dell’anno sportivo possiamo affermare che il 2022 ha saputo regalare dei bellissimi momenti per la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Domodossola con la partecipazione e i notevoli risultati ottenuti dai suoi tiratori alle varie gare di campionato regionale, finali nazionali, incontri amichevoli e qualche sortita in terra elvetica, sia a livello individuale che a squadre.

Sabato 17 dicembre nella cornice innevata del Poligono di Torino si sono svolte le premiazioni del Campionato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta e la Sezione Domese si è distinta con alcuni dei suoi tiratori che ben hanno figurato durante tutte le prove in programma. Tra i premiati segnaliamo: Dalila Ianni – 2° classificata nella P.10 Categoria Ragazzi; Arianna Messina – 2° classificata nella P.10 Categoria Juniores Donne; Simone Grossetti – 2° classificato nella C.10 Categoria Juniores Uomini; Lucia Pirazzi – 3° classificata nella C.10 Categoria Master Donne.

Da evidenziare il notevole impegno svolto dal T.S.N. Domodossola, impegno riconosciuto dal CONI V.C.O. che nella serata di venerdì 16 dicembre presso Villa Giulia a Verbania nell’ambito delle consegne delle benemerenze nazionali per il biennio 2019/2020, ha assegnato la Palma di Bronzo all’Istruttore di tiro a segno Natale Carletto e la Stella d’Argento alla Sezione.

Il poligono di Domodossola sarà chiuso al pubblico nel periodo natalizio dal 24 dicembre all’11 gennaio con riapertura giovedì 12 gennaio.