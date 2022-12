Bologna solidale apparecchia mille pranzi di Natale

La solidarietà va a mille sotto le Due Torri. Tanti saranno i pasti apparecchiati oggi a Bologna, grazie a un’iniziativa che vede anche tra i protagonisti il ‘papà’ delle Cucine Popolari, Roberto Morgantini. L’ossolano trapiantato da una vita a Bologna fece nascere le Cucine Popolari il giorno del suo matrimonio. Non volle regali dagli amici, ma donazioni per costruire una cucina per i poveri, i senza tetto, i rifugiati, le famiglie in difficoltà, gli anziani soli.

Oggi l’obiettivo ha superato la fantasia: Bologna ha quattro cucine popolari in quattro quartieri. ‘’Lo scopo è arrivare a sei cucine, quanti sono i quartieri della città’ - ci dice Roberto - , Con la pandemia siamo arrivati 500 pasti al giorno. Temiamo la situazione peggiori’’.

Ma con Natale la solidarietà è esplosa e oggi saranno apparecchiati mille pasti: 300 al centro commerciale di Via Larga, 200 nella chiesa della santissima Annunziata, 150 all’Antoniano, 300 alla cucina di via Battiferro ed altri 50 al centro Saffi. Tortellini ed altri primi emiliani, pollo e panettone. Al lavoro centinaia di volontari per un’azione che accomuna Bologna e rende fiero Morgantini, partito tanti anni fa dalla sua Villadossola per approdare in Emilia.

‘’Una boccata d’ossigeno, in vista della preoccupazione per i prossimi mesi – dice - . Siamo preoccupati per il 2023, con la fine dei sostegni alle bollette, gli aumenti dell’energia, la messa in discussione del reddito di cittadinanza. Noi oggi garantiamo quasi 600 pasti al giorno, ma sono in aumento e non abbiamo aiuti pubblici. Stiamo pensando ad un azionariato popolare’’.

Ieri sera, la messa di Natale, celebrata nella hall dell’Alta Velocità della stazione dal cardinale Matteo Zuppi, unito fraternamente a Morgantini in questa gara di solidarietà.