Preioni sul progetto 'Avvicinare le montagne': "Per la Regione è solo un cambio di strategia"

Addio al progetto 'Avvicinare le montagne'? Per il capogruppo leghista in Regione Alberto Preioni no. “Per la Regione non cambia nulla, c'è solo un cambio di strategia con un progetto a step per arrivare allo stesso risultato”. L'ambizioso progetto da 150milioni di euro, per la gran parte finanziato dai privati, vede coinvolte le Valli Antigorio e Divedro. Problemi burocratici sembrano aver messo fine al progetto, ma secondo Preioni non tutto è perduto. “Come Regione siamo d'accordo al collegamento anche a livello politico. I tecnici che sono stra informati del progetto pensano di portarlo avanti a step così da evitare stop improvvisi che minerebbero la totalità delle opere. Quindi per noi è solo un cambio di strategia.

Preioni annuncia poi che all'inizio di gennaio ci sarà un incontro con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e con il vice ministro Rixi. “Parleremo di diversi progetti per il Vco, ma questo è prioritario per noi. Soprattutto per la cabinovia Trasquera, Varzo, San Domenico, si tratta di mobilità dolce e green che bypassa anche la strada. Un intervento inserito anche nel Pnrr” conclude Preioni.

Il capogruppo nei giorni scorsi come detto, ha scritto a Salvini e Rixi: “Mi permetto di sottoporre alla Vostra autorevole attenzione tre situazioni che ben esplicitano le criticità del territorio piemontese, in particolare della provincia del Verbano Cusio Ossola, e che vorrei mettere al centro di un futuro incontro con Voi: l'accordo territoriale “Avvicinare le montagne”, progetto nato nel 2018, il “Metrò Walser”, progetto lanciato negli anni Novanta per mettere in collegamento l’Italia con la Svizzera e la richiesta di proroga per la seggiovia Belvedere di Macugnaga, nell’attesa del rifacimento dell’impianto”.