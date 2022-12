A Villadossola 217mila euro dalla Regione per gestire le case popolari

Saranno destinati a Villadossola la maggior parte dei fondi che la Regione ha stanziato in queste ore a favore di sei Comuni ad alta incidenza di alloggi popolari rispetto al numero di abitanti. Al secondo centro più popoloso dell’Ossola andranno, infatti, 217mila dei complessivi 250mila euro.

“Un’azione concreta e assai significativa, che mette nuovamente in luce l’attenzione dell’amministrazione piemontese nei confronti delle categorie sociali più fragili. Ringrazio l’assessore Chiara Caucino ­- commenta soddisfatto il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che è stato promotore della legge istitutiva del fondo - per uno stanziamento che è ancor più importante, valutato il difficile periodo storico che tutti stiamo nostro malgrado vivendo. Una boccata d’ossigeno per il Comune di Villadossola, che con oltre 217mila euro potrà ora far fronte alle nuove povertà nascenti. Un'altra promessa manutenuta da parte della Lega, dunque, che a inizio legislatura si era impegnata a rimborsare quei Comuni che negli anni hanno dovuto impiegare ingenti risorse per gestire le case popolari. A Villadossola, va rimarcato, esistono ben 487 appartamenti di edilizia residenziale pubblica”.