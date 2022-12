Covid, anche all'aeroporto di Torino misure per chi arriva dalla Cina

Da domani l’aeroporto di Torino Caselle, sebbene non abbia collegamenti diretti da e per la Cina, sulla base dell’ordinanza del ministero della Salute, applicherà tutte le misure possibili finalizzate all’identificazione e al contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2 relativamente ai passeggeri in arrivo dallo stato asiatico.