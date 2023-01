Macugnaga, turista svizzero disperso recuperato dal soccorso alpino

Intervento del Soccorso Alpino di Macugnaga, insieme al Sagf di Domodossola, nel primo pomeriggio per recuperare un turista svizzero che dal rifugio Zamboni doveva rientrare verso Macugnaga percorrendo un sentiero contro montagna. Le squadre hanno raggiunto l'uomo, privo d'orientamento ed esausto, intorno alle 17. In questo momento stanno valutando il modo migliore per accompagnare l'escursionista a valle. L'intervento è stato facilitato anche dalla motoslitta messa a disposizione dagli impianti di sci, che ha consentito alle squadre di portarsi in prossimità dell'escursionista disperso.

(Foto di repertorio)