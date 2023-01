Fabio Quagliarella a Domodossola per accelerare il recupero da un infortunio

La vittoria in casa del Sassuolo dà punti e morale alla Sampdoria, che in queste ore ricorda sul suo sito lo scomparso Gianluca Vialli, attaccante che con i suoi gol contribuì alla vittoria del campionato nel 1900-91. ''Gli eroi sono tutti belli - scrive oggi sul sito la società - e tu, da quell'estate 1984, sei stato il nostro eroe''.

Quest'anno la squadra, affidata a Dejan Stankovic, sta cercando di recuperare punti alle formazioni che la precedono in classifica. Ma soprattutto deve cercare di ritrovare alcuni infortunati, tra cui Fabio Quagliarella, attaccante di razza che con i suoi gol potrebbe aiutare la Samp a salvarsi.

Quagliarella è alle prese con un problema ad un ginocchio che lo costringe a stare lontano dal terreno di gioco. In questi giorni è a Domodossola, dove si sta sottoponendo ad un intenso lavoro di recupero nella palestra del Centro di attività motorie. Quaglieralla è arrivato martedì e dovrebbe terminare la sua preparazione specifica domani o al massimo domenica. Poi rientrerà a Genova.

Chi frequenta la palestra che sorge nel complesso delle piscine comunali di Domo lo ha incontrato in questi giorni. Quagliarella è seguito da Umberto Borino, che da alcuni anni fa parte del team blucerchiato con compiti di recupero dei calciatori infortunati. In settimana Umberto Borino è stabilmente impegnato a Genova ma in questi gironi è rientrato a Domodossola proprio per seguire da vicino Quagliarella.