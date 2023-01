Don Vincenzo Barone ha ricordato Benedetto XVI

Ieri, durante la Messa dell'Epifania, il parroco e vicario territoriale dell'Ossola don Vincenzo Barone ha invitato a pregare in ricordo e suffragio per il Papa Emerito Benedetto XVI.

In chiesa una grande foto raffigurante il Papa è stata collocata sotto il leggio dove vengono lette le intenzioni di preghiera dei fedeli. L'immagine invita a ricordare la sua lunga vita al servizio della Chiesa, la sua dedizione e intelligenza teologica, la testimonianza che ha offerto come vicario di Pietro, il coraggio dimostrato negli 8 anni di pontificato. In questo modo la chiesa Collegiata e la comunità dei fedeli domesi si uniscono nel ricordo di Papa Benedetto a tutta la chiesa universale.