Pareggio a reti inviolate al Curotti. I granata di mister Nino pareggiano 0 a 0 in casa in questa prima uscita ufficiale del 2023 contro lo Sparta Novara. Entrambe le squadre rimangono appaiate fuori dalla zona calda della classifica. Il Piedimulera viene invece sconfitto 0 a 1 in casa dal Bianzè e rimane penultimo a 11 punti.