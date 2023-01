Latitante fermato dalla polizia sull'Eurocity

Nei giorni scorsi la Polizia di Frontiera di Domodossola, durante l'attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell'immigrazione clandestina, ha rintracciato a bordo dell'Eurocity 35, proveniente da Ginevra e diretto a Milano delle ore 08.12, un cittadino rumeno (C.A.), classe 1993, sul quale pendeva un ordine di cattura. A insospettire gli agenti e a convincerli ad approfondire i controlli sull'identità dell'uomo l'atteggiamento sospetto del 29enne.

Il passeggero è stato quindi portato negli uffici della Polizia dove a suo carico è emerso un provvedimento di cattura dell'Autorità Giudiziaria di Milano. L'uomo è stato quindi tratto in arresto in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura della Repubblica del tribunale milanese, poiché inizialmente era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, violata dal 29enne che si era reso irreperibile.

I reati per cui era stato condannato si riferivano alla commissione di ripetuti furti aggravati avvenuti nel 2021 e 2022 a Milano e provincia. Terminati gli accertamenti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.