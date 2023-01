Inps, semplificazione della ricezione dell'assegno unico universale per i figli a carico

Nelle scorse ore l'INPS ha pubblicato l'aggiornamento relativo l'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU), che include anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC).

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio, per il periodo marzo-novembre 2022, sono stati erogati alle famiglie 11,6 miliardi di euro in assegni. Di questi, 11,1 miliardi di euro sono stati destinati ai nuclei non percettori di RdC, che hanno interessato 5,6 milioni di richiedenti e 9,1 milioni di figli beneficiari.

In media, gli importi mensili erogati per richiedente sono stati di 233 euro, mentre per figlio di 146 euro. Per quanto riguarda i nuclei percettori di RdC, sono stati 493mila, con un totale di 835mila figli a carico. Di questi, 480mila appartengono in via esclusiva a nuclei percettori di RdC. Per questi nuclei è stata effettuata una integrazione dell'AUU sottraendo l'importo teorico dell'assegno spettante dalla quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli. L'importo medio mensile di questa integrazione è stato di 166 euro per nucleo.

Per i nuclei non percettori di RdC, il 47% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con ISEE inferiore ai 15mila euro e il 23% a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE. Con l'entrata in vigore del 1 marzo 2023, la ricezione dell'AUU per i figli a carico sarà semplificata, in quanto l'INPS procederà in automatico il pagamento per chi già ne usufruisce, mentre solo chi richiede per la prima volta dovrà presentare domanda, chi invece deve segnalare variazioni potrà aggiornare l'istanza tramite la procedura online sul sito dell'INPS.



Ricordando altresì che attraverso il già citato sito è possibile accedere all'ISEE precompilato (https://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/home.aspx), completo delle informazioni riferite ai familiari maggiorenni che, con la propria identità digitale, potranno autorizzare il dichiarante all'uso dei propri dati.