Il Fomarco cerca punti salvezza contro l'Ornavassese

Neppure il tempo di archiviare il derby con la Varzese e l’Ornavassese è chiamata ad un altro incontro ‘made in Ossola’. I neri di Ochetti saranno al comunale di Pieve Vergonte per affrontare un Fomarco in debito di punti. All’andata finì 2 a 1 per l’Ornavassese ma nonostante la posizione di classifica, il Fomarco è cresciuto da allora. Partita da tripla dunque nella nostra schedina immaginaria.

La capolista Vogogna scende nel Cusio dove giocherà in casa dell’Agrano. I biancoverdi arrivano da 7 vittorie consecutive e questo farebbe pensare ad una trasferta facile ma l’Agrano ha collezionato la sua seconda vittoria in campionato domenica a Borgolavezzaro e in casa ha battuto il Gravellona.

Partita delicata anche per la Virtus Villa. La sconfitte con Trecate e Momo hanno fatto scivolare la squadra lontano dalla zona vip. Il Villa gioca al Curotti contro il Gravellona, brutto cliente. Soprattutto in un momento difficile come quello che sta attraversando la squadra di Massoni. Squadra che se ha ancora qualche ambizione non può più perdere colpi.

Brutta trasferta per la Varzese. I granata vanno a Momo, dove far punti è difficile. La truppa di Lipari arriva dal pari di Cannobio ma paga il brutto arbitraggio di Motta di Novara che ha poi calcato la mano nel referto che ha portato alla squalifica di tre turni per Margaroli e di due dirigenti soni a metà marzo. Anche per questo sarà una domenica di sofferenza per i granata che all’andata rifilarono 4 gol al Momo.

La Crevolese ospita la Cannobiese dalla quale fu battuta all’andata. Chiaravallotti però ha assestato la squadra che nel finale del girone di andata si è ripresa come gioco e punti.

Classifica: Vogogna 38; Momo 36; Cameri 30; Pernatese 29; Cannobiese 28, Virtus Villa 27; Gravellona 26; Trecate, Ornavassese, Union Novara 21; Varzese 19, Crevolese 16; Fomarco 14; Comignago 13, Agrano 11; Borgolavezzaro 4