Carnevale domese: si parte l'11 febbraio con diverse novità

Sta per essere presentato il programma dettagliato del Carnevale Domese. Prima che venga divulgato in conferenza stampa, abbiamo voluto metterci in contatto con Roberto Ghignone, neo presidente del Comitato Pulenta e Sciriuii, il gruppo che da oltre un secolo organizza il Carnevale di Domodossola. Ghignone ha preso il posto di Alberto Polacchi, che dopo otto anni ha terminato il suo mandato.

“Il mio obiettivo -ci confida il Presidente- è quello di mantenere la stessa struttura vincente, mettendo sempre al centro la nostra amata città”. Ci anticipa che l’apertura del Carnevale si terrà sabato 11 febbraio con la consegna delle chiavi presso Palazzo San Francesco. Ci sarà la consueta polenta in piazza, il ballo dei bambini, il progetto del giro nelle contrade, nelle scuole e la visita presso gli altri Carnevali. “Ci saranno anche delle novità ma è ancora presto per svelarle” conclude Ghignone.

Tutti i particolari saranno resi noti lunedì 30 gennaio in conferenza stampa presso Palazzo di Città, giorno in cui sarà pubblicato e affisso per le vie di Domodossola il programma dettagliato del Carnevale 2023.