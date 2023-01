Automobile Club Verbano Cusio Ossola: biglietteria ufficiale per i Gran Premi di F1 di Imola e Monza

L'ACI VCO diventa biglietteria per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2023 e per il Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1. Tutti gli appassionati potranno dunque recarsi in sede a Domodossola (Regione alle Nosere, 4) per acquistare i loro biglietti per i due GP che si svolgeranno quest'anno in territorio italiano: a Imola (19 — 21 maggio 2023); a Monza (1 — 3 settembre 2023).

"È con soddisfazione che annunciamo questa nuova possibilità offerta agli appassionati ed ai Soci - commenta il Presidente di ACI VCO, Beppe Zagami -. Nel territorio ci sono tante persone che apprezzano l'automobilismo e che coglieranno l'occasione per poter vivere da vicino l'atmosfera magica dei gran premi".

Potranno acquistare, fino ad esaurimento posti, un numero massimo di 2 abbonamenti a tariffe agevolate per ciascuna tessera associativa, di qualsiasi tipologia, purché in corso di validità. A tal fine sono state messe a disposizione 4 tribune riservate ai Soci, 2 per ciascun Autodromo, per un totale di 2.000 posti alle tariffe esclusive.

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

Tribuna Rivazza 1 (tot. 602 posti)

Abbonamento: prezzo speciale Soci ACI € 162 (anziché € 270)

Tribuna Rivazza 2 (tot. 398 posti)

Abbonamento: prezzo speciale Soci ACI € 162 (anziché 270)

Autodromo Nazionale Monza

Tribuna 12 Ascari III (tot. 500 posti)

Abbonamento: prezzo speciale Soci ACI € 300 (anziché € 501)

Tribuna 21 D Laterale parabolica D (tot. 500 posti)

Abbonamento: prezzo speciale Soci ACI € 210 (anziché € 351).

I biglietti sono acquistabili anche attraverso il canale di vendita online, accedendo all'area riservata del sito aci.it.

Alle tariffe indicate deve essere aggiunta la commissione di prevendita pari ad € 3,04 a tagliando, applicata dalla piattaforma di biglietteria per gli acquisti tramite web.