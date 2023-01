Promozione, Marco Moz si è dimesso da allenatore del Piedimulera

Il mister del Piedimulera, Marco Moz, ha rassegnato le dimissioni. Lo annuncia l'associazione sportiva dilettantistica che sui propri canali online ha voluto ringraziare l'allenatore della società di calcio ossolana che milita in Promozione.



Scrive la società: “L’Asd Piedimulera comunica con dispiacere che mister Marco Moz ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. La società prende atto della decisione del tecnico e con il DS Simonetto andrà alla ricerca della figura che siederà in panchina per il proseguo del campionato.



La società esprime un sentito grazie a mister Moz, un uomo che ha lasciato il segno per la sua trasparenza, per la sua umiltà e bontà d’animo. La nostra avventura insieme è iniziata quest’estate: un progetto di rinnovamento, una squadra fitta di giovani promettenti e di alcuni elementi di esperienza. Dopo un inizio incoraggiante, abbiamo dovuto affrontare insieme diverse difficoltà e per una serie di circostanze tribolate ci troviamo ad oggi in una posizione difficile di classifica. Mister Moz, una perla rara di gentilezza e generosità, ci ha insegnato valori che poche volte abbiamo incontrato prima d’ora, e anche nel momento dell’arrivederci ci ha dato una lezione di coraggio che non dimenticheremo.



L’allenatore è colui che, purtroppo, troppe volte porta sulle spalle il peso di tutti gli insuccessi, ma ci teniamo a sottolineare quanto la società e i giocatori siano pienamente consapevoli delle proprie responsabilità. Non abbiamo più tempo da perdere: abbiamo di fronte 13 giornate che per noi dovranno valere come 13 finali. Anima, cuore e passione, è questo quello che dovremo mettere in campo fino alla fine, per onorare il lavoro di mister Moz che ci ha condotto fino ad ora e per raggiungere il traguardo della salvezza, in cui la società in primis e i giocatori tutti credono fortemente. Piedimulera c’è e lotterà fino alla fine!”.