Trontano, per i residenti legna da ardere a prezzo vantaggioso

In questo periodo in cui i prezzi della legna da ardere sono alle stelle il Comune di Trontano viene in aiuto ai propri abitanti vendendo a prezzi vantaggiosi della legna di faggio e di castagno tagliata nei boschi di Ronco, una località sopra l'abitato.

Il Comune nell'autunno aveva partecipato ad un bando della Regione del Psr (piano di sviluppo rurale), che ha permesso nell'ottica della prevenzione di incendi boschivi di tagliare gli alberi del bosco per creare una linea tagliafuoco.

La legna da ardere in vendita circa 3000 quintali è stoccata nel piazzale della Protezione Civile vicino alla chiesa. La vendita verrà fatta a lotti singoli dal peso di circa 20 quintali ciascuno. Il prezzo è di 9.50 euro al quintale. Residenti, associazioni e attività operanti sul territorio comunale possono presentare la domanda all'ufficio protocollo. Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare o associazione.

Le domande dovranno pervenire entro il 20 febbraio alle 12.30. La vendita il 22 febbraio alle 11 verrà fatta sulla base della graduatoria cronologica. La legna è disponibile in tronchi da due metri e verrà caricata sui mezzi di proprietà del richiedente. Sono a carico dell'acquirente il trasporto alla propria residenza. La legna non ritirata verrà messa all'asta.