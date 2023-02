Furto di capodanno alla tabaccheria di Premosello, denunicati due georgiani

I Carabinieri della Stazione di Premosello Chiovenda hanno denunciato per furto aggravato due pregiudicati georgiani di 33 e 39 anni.

Le indagini erano scaturite dal furto di 12 blocchi di gratta e vinci che i due avevano perpetrato lo scorso 31 dicembre ai danni di una tabaccheria di Premosello. In quella occasione mentre uno aveva distratto la titolare facendola allontanare dal luogo dove erano custoditi i gratta e vinci, l’altro si impossessava di dodici blocchi del valore di circa 4000 euro. La proprietaria della tabaccheria si rendeva conto del furto solo quando i due si erano allontanati a bordo di un furgone.

Ricevuta la denuncia i carabinieri hanno iniziato a cercare ogni indizio possibile partendo dalle telecamere presenti all’interno della tabaccheria e nel parcheggio.

Dall’incrocio di alcuni dati i carabinieri hanno individuato i possibili autori che erano stati denunciati per altri furti dello stesso genere in altre regioni da nord a sud Italia, non solo, anche guardando le fotosegnaletiche di quei furti hanno appurato che corrispondevano perfettamente ai soggetti ritratti dalle telecamere della tabaccheria di Premosello.

Pertanto una volta identificati senza ombra di dubbio i due georgiani sono stati denunciati alla Procura di Verbania per furto aggravato in concorso.