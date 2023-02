“Non sarà la Provincia a realizzare gli impianti di trattamento rifiuti di Premosello e Ornavasso”

“Con la presente si vuole fare chiarezza su quanto affermato dal neonato Comitato delle Comunità Bassa Ossola in merito alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti di Premosello Chiovenda e Ornavasso.

Il comunicato, a nome del suo Presidente Dr. Tobia, cita la Provincia come ente che andrà a realizzare i suddetti impianti accusandola di 'sgarbo istituzionale' per non aver coinvolto i cittadini residenti nel percorso fin qui avviato; al Presidente del Comitato però sfugge, sicuramente in buona fede, che la Provincia del Vco ha unicamente un ruolo autorizzativo con i suoi settori di competenza, ma non è l'ente nè proprietario delle aree nè lo sarà degli impianti.

La volontà di realizzare questi impianti in ogni caso nasce dall'unanimità dei Sindaci (il sottoscritto compreso in veste di Sindaco di Piedimulera) che ormai diversi anni fa diedero mandato a Conser.Vco ed al Consorzio Rifiuti di portare avanti degli studi di fattibilità per poter realizzare un impianto di stoccaggio della plastica e della carta ed un impianto di smaltimento dell'umido con produzione di biogas, tutto ciò per dare una prospettiva virtuosa al territorio in tema di smaltimento rifiuti, abbassando cosi i costi sempre maggiori che le comunità locali devono sostenere per portare i rifiuti fuori Provincia con la conseguente ricaduta finale sulle bollette sempre più care che gravano su cittadini ed imprese.





Le aree individuate sono state messe a disposizione dai Comuni di Premosello e Ornavasso senza imposizioni calate dall'alto, la Provincia piuttosto si è resa disponibile a realizzare una rotonda ad Ornavasso in accordo il Comune per far si che la viabilità futura possa essere adeguata a causa dell'inevitabile aumento di mezzi pesanti verso la zona industriale; l'ente Provincia durante la programmazione delle opere di sua competenza, sia su strade che su edilizia scolastica, ha sempre coinvolto e condiviso con Sindaci, dirigenti scolastici, amministratori enti ed associazioni i vari step progettuali per raccogliere suggerimenti ed eventuali criticità.

Nel caso specifico comunque i Dirigenti dei nostri settori con i loro responsabili ed insieme all'amministrazione hanno un colloquio costante sia con il Presidente del Consorzio che con il direttore di Conser.Vco per procedere in maniera rapida e puntuale negli adempimenti di competenza perchè, questo sì, crediamo nella bontà di entrambi i progetti ritenendo che nessuno dei due impianti possa minare nè la salute delle persone che risiedono nelle zone limitrofe e nemmeno la tutela dell'ambiente visto le aree in cui sorgeranno.

Per quanto comunque di competenza siamo sempre aperti al dialogo con tutti, quindi anche al neonato Comitato, pur ribadendo che non sarà l'ente Provincia a realizzare le opere sopra descritte ma il Consorzio rifiuti insieme a Conser.Vco. Tanto si doveva per corretta e completa informazione”.

Così in una nota stampa affidata agli organi d'informazione il Presidente della Provincia

Alessandro Lana e il delegato alla raccolta e smaltimento rifiuti Lucio Scarpinato.