Giuseppe Marchioro, l’allenatore che nel 1970 portato il calcio totale in Verbania

Chi è Giuseppe Marchioro

Giuseppe Marchioro è un ex calciatore italiano ed allenatore di calcio, cresciuto nelle giovanili del Milan senza però riuscirvi mai a esordire. Milita quindi in squadre minori come Pro Patria, Parma, Pro Vercelli, Varese, Catanzaro e Legnano. Nel 1968 inizia la carriera di vice allenatore a Monza, dove ha la fortuna di essere l’allievo di Luigi Radice prima e di Nils Liedholm dopo. Luigi Radice, dopo una carriera da giocatore del Milan, è diventato l’allenatore che negli anni ‘70 ha portato per primo in Italia il pressing a tutto campo, riuscendo anche a vincere il primo scudetto del Torino post-Superga nella stagione 75/76.

Liedholm, capitano della Svezia vicecampione del mondo nel 1958, a fine anni sessanta era un allenatore ancora molto giovane, ma vantava già la sua prima esperienza sulla panchina del Milan dal ‘64 al ‘66. L’allenatore svedese, è invece famoso per aver portato in Italia la difesa a zona, importata dal calcio olandese e brasiliano.

La carriera da allenatore di Marchioro

Marchioro, dopo la breve esperienza da vice allenatore a Monza, su consiglio del giocatore Osvaldo Bagnoli, viene scelto come allenatore del Verbania, con il quale riesce ad ottenere uno storico 6° posto in Serie (ancora oggi il secondo miglior risultato di sempre nella storia del club piemontese). Partendo proprio dalla piccola provincia affacciata sul Lago Maggiore, Marchioro diventa uno dei principali profeti del calcio a zona in Italia.

Tra i suoi migliori risultati, vanno ricordati la qualificazione in Coppa Uefa alla guida del Cesena e la promozione dalla Serie C fino alla Serie A della Reggiana.

Infine, con lo straordinario gioco proposto dal suo Foggia in un'amichevole contro il Real Madrid, riuscì ad impressionare sia la stampa nazionale italiana che quella spagnola.

Il calcio totale in Italia

La difesa a zona e il calcio totale, valorizzati dall’Ajax tre volte campione d’Europa e dall’Olanda di Rinus Michels vicecampione del mondo del ‘74, sono stati importati in Italia dallo svedese Liedholm, il quale ha avuto il coraggio e l’audacia di utilizzarla al posto della marcatura a uomo, fino ad allora dominante nel campionato italiano. Tuttavia, nonostante Marchioro e Radice siano stati tra i primi seguaci di questa nuova filosofia di gioco, il calcio a zona e il pressing a tutto campo hanno acquistato fama solo grazie alle imprese di fine anni ‘80, del Pescara di Galeone, del Milan di Arrigo Sacchi e del Foggia di Zeman.

Dopo un periodo di appannaggio, il calcio a zona è tornato recentemente ad affermarsi con il grande successo del Barcellona di Guardiola. Non di certo un caso, visto che il tecnico catalano è stato un allievo di Cruijff, protagonista assoluto del calcio totale professato dagli olandesi negli anni ‘60 e ‘70.

