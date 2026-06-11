Tennis, trionfo in casa per i giovani atleti domesi

Chi lo ha detto che nessuno è profeta in patria? Al torneo di Domodossola, nelle varie categorie, gli atleti di casa l'hanno fatta da padrona, dominando la scena. Tra gli under 10 il successo è stato di Federico Spadone, che in finale ha avuto la meglio per 4-1, 4-2 nei confronti di Edoardo Comazzi. Nell'under 12 Leonardo Bassa senza rivali: per lui una recita da protagonista e finale a senso unico con Samuele De Biasi, sconfitto 40, 4-1. Lo stesso Bassa ha trionfato anche nella categoria under 14: ad arrendersi al suo talento Alessio Cereda per 4-2, 4-2. Sorrisi anche per Ludovica Legnani tra le under 14: senza storia la finale con Alessia Lauria.
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