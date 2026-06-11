Un altro risultato di prestigio per la Scuola Tennis Domodossola. Il giovane Federico Spadone ha infatti trionfato al torneo I Faggi di Biella. Il portacolori ossolano ha giocato una competizione stellare, con un livello di tennis nettamente superiore rispetto ai suoi parietà. Nemmeno un set perso per lui : in finale al tappeto Francesco Falcone per 6-4, 6-2. Una grande dimostrazione di forza da parte di un talento in costante crescita tecnica, fisica e caratteriale.
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Sport | 11 giugno 2026, 15:22
Federico Spadone domina a Biella: il talento della Scuola Tennis Domodossola conquista il torneo I Faggi
Percorso impeccabile per il giovane ossolano, che trionfa senza perdere un set. In finale supera Francesco Falcone per 6-4, 6-2, confermando una crescita costante sul piano tecnico, fisico e mentale.
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