Rally Valli Ossolane, numeri da record per la 62ª edizione VIDEO

Numeri da record per il 62° Rally Valli Ossolane che si correrà questo fine settimana: numeri che confermano il prestigio di una manifestazione diventata ormai una vera leggenda del motorsport piemontese ma anche nazionale. Saranno infatti 103 gli equipaggi al via della gara organizzata dalla New Turbomark Rally Team, valida per il Campionato Italiano Rally Challenge, con una partecipazione che supera la soglia delle tre cifre e che porterà sulle strade del Verbano Cusio Ossola piloti e navigatori provenienti da diverse parti d'Italia e anche dall'estero.

Tra i partecipanti figura infatti anche un equipaggio proveniente dall'Australia.

"È sempre un'emozione organizzare questa gara – ha sottolineato Claudio Zagami, presidente della New Turbomark Rally Team, durante la presentazione ufficiale nella ex Cappella Mellerio – perché il calore e la passione che si respirano in questo territorio sono incredibili. La qualità dell'elenco iscritti è davvero elevata e noi viviamo questo rally come fosse un mondiale".

L'edizione 2026 porterà gli equipaggi a confrontarsi in un percorso che unirà idealmente laghi e montagne, partendo dalle rive del Lago Maggiore per arrivare nel cuore dell'Ossola. Il quartier generale della manifestazione sarà allestito all'Istituto Rosmini di Domodossola, dove troveranno spazio direzione gara, segreteria, sala stampa e albo ufficiale a partire da giovedì 11 giugno.

Il programma entrerà nel vivo sabato mattina 13 giugno con lo shakedown di Trontano, lungo 2,30 chilometri. Dalle 8.30 alle 11 saranno impegnati gli equipaggi delle classi RC1N, RC2N, RC3N e RGT, mentre dalle 11 alle 13.30 toccherà alle classi RC4N, RC5N e RC6N. Per tutti saranno consentiti al massimo cinque passaggi. Alle 14 verrà pubblicato l'elenco ufficiale dei partenti.

Grande novità di quest'anno sarà la partenza da Piazza IV Novembre a Baveno. Le vetture scatteranno dalle 16.01 di sabato 13 giugno dando ufficialmente il via alla competizione. La prima prova speciale sarà la Baveno-Stresa, in programma alle 16.09, seguita dalla Crodo 1 alle 17.37.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione sarà il ritorno di una prova speciale in notturna. La Crodo 2 prenderà infatti il via alle 22.02, riportando gli appassionati alle atmosfere che hanno contribuito a scrivere la storia del rally ossolano.

La giornata di domenica proporrà invece sei prove speciali: Fomarco 1 alle 8.37, Cannobina 1 alle 9.55, Zinox-Laser alle 10.34, Fomarco 2 alle 12.59, Cannobina 2 alle 14.17 e la conclusiva DomoBianca365 alle 15.16.

L'arrivo è previsto alle 17.48 in piazza Madonna della Neve a Domodossola, dove si svolgeranno anche la premiazione finale e il parco chiuso. Una cornice prestigiosa per quella che molti considerano la capitale ossolana dei rally.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza. "Deve essere una festa per tutti – ha evidenzia il direttore di gara Graziano Vasino – Vogliamo che si divertano equipaggi e pubblico, ma chiediamo la massima collaborazione agli spettatori. I commissari di percorso svolgono un lavoro immane per garantire la sicurezza, così come gli apripista e tutte le figure impegnate lungo il tracciato".

Tra i protagonisti più attesi c'è l'ossolano Davide Caffoni, recordman della manifestazione con dieci successi all'attivo. "È un vero rally – ha commentato – perché si corre su strade stupende. Quest'anno sarà ancora una gara bellissima, con qualche novità importante come la partenza da Baveno e il ritorno della notturna di Crodo. Anche per il pubblico sarà un tuffo nel passato, quando si vivevano le classiche “tendate” lungo le prove speciali. La Cannobina resta immancabile e offre sempre spettacolo, soprattutto nella zona di Druogno. DomoBianca è casa mia: arrivare in cima con un bel risultato è sempre qualcosa di speciale. E poi c'è il traguardo di Domodossola, che per noi resta il salotto dei rally".

Gli organizzatori hanno voluto sottolineare la grande collaborazione del territorio e delle istituzioni, presenti anche alla conferenza stampa: dalle forze dell'ordine a Regione, Comune di Domodossola e di Druogno, oltre ai numerosi sponsor privati. Proprio la Regione con il suo Sottosegretario alla Presidenza ha comunicato l'iscrizione del Rally Valli Ossolane tra le grandi manifestazioni del Piemonte.