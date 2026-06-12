Conto alla rovescia per il memorial Mario Bonacci

Tutto pronto per la V edizione del Memorial Mario Bonacci, gara di corsa in montagna che si tiene sulle pendici del Fornalino, a Cheggio, sopra Antrona.

Appuntamento per gli sportivi il 14 giugno con partenza alle 9. Le iscrizioni si riceveranno sono alle 8,30. Per via, lungo il tradizionale tracciato che parte da Cheggio e sale verso il passo che divide la valle Antrona dalla Bognanco.

Lo scorso anno tra i maschi vittoria di Andrea Ricchi, davanti a Matteo Fodrini e a Jerich Martin. Tra le donne il successo è andato a Lara Torgano, davanti a Gaia Uderzo e a Simona Cottini.