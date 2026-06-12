Rally Valli Ossolane al via: conto alla rovescia per la 62ª edizione

Il Rally Valli Ossolane è ormai ai blocchi di partenza. L’edizione 2026, organizzata da New Turbomark Rally Team e valida per il Campionato Italiano Rally Challenger e per la Coppa Rally di Zona 2, si presenta con numeri importanti: saranno infatti 103 gli equipaggi al via. Un dato che conferma la crescita costante della manifestazione e la sua capacità di attrarre piloti anche oltre i confini nazionali. Il cuore della gara sarà il Verbano Cusio Ossola, con partenza da Baveno e arrivo a Domodossola.

Tra i nomi più attesi spicca quello dell’australiano Gill Taylor, pilota impegnato nel mondiale Rally2, che prenderà il via su Citroën C3 Rally2, impreziosendo ulteriormente un elenco partenti di altissimo livello.

A partire con il numero uno sarà Marco Signor su Toyota GR Yaris Rally2, chiamato a difendersi dall’assalto delle numerose Skoda Fabia RS Rally2, con tra i principali protagonisti Alessandro Re, Corrado Pinzano e Giuseppe Di Palma, oltre a Simone Miele, Flavio Brega e Massimiliano Locatelli.

Grande attesa anche per i piloti di casa. Davide Caffoni, dieci volte vincitore della gara, cercherà ancora una volta di essere protagonista con la sua Skoda Fabia RS Rally2. Con lui anche Mattia Pizio e Fabrizio Margaroli. Attenzione poi a Guido Zanazio, che porterà in gara una Citroën C3 WRC Plus, vettura di massimo livello mondiale.

Tra le due ruote motrici riflettori sulle Lancia Ypsilon Rally4 di Nicolò Ardizzone e Igor Iani e sulle Peugeot 208 Rally4 di Gabriel Di Pietro e Andrea Spataro. Con 23 vetture Rally2 e un livello tecnico molto alto, la 62ª edizione si preannuncia combattuta e spettacolare lungo tutte le prove speciali del weekend.