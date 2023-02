Tennis tavolo, un successo la terza edizione del Memorial Settimio

Terza edizione del Memorial Settimio di tennis tavolo il 4 e 5 febbraio alla palestra del Peep di Villadossola.

“Grande successo per il torneo dedicato al nostro Amico Setty, con discreta affluenza di tesserati, peccato solo la Federazione abbia messo un'altro torneo uguale a Como, privandoci degli amici pongisti oltrelago. Tanti però gli iscritti, 96, con arrivi da tutto il Piemonte, un tesserato da Parma e qualche lombardo” il commento di TT Ossola 2000.

Sabato gara riservata alla 4a categoria, con singoli e doppi, con vittoria finale nel singolo per il torinese Berti Mirko(Piossasco) su un giovane torinese Dondana Iacopo(Enjoy), terzi Schmitz Jorge(Moncalieri) e Vianello Daniele(Novara).

Bene Rigotti Luca e Delai Mattia di TT 2000 che si fermano al 5° posto eliminati rispettivamente dal Berti e Schmitz. Nel doppio invece successo per la coppia Rigotti-Berti su quella torinese Schmitz-Dondana, terzo posto per Delai-Vianello e Selmi-Spera (moncalieri). Domenica di scena invece la 6a categoria al mattino, con buoni risultati anche degli atleti di casa.Vince il torneo il favorito Ferro Fabio (Piossasco) sul giovane Filiberti Tristan (Romagnano), terzo il nostro Vesci Federico a parimerito con Rollino Gilberto (Biella) premiato anche come atleta più anziano (79anni!). Bene anche i nostri Iolita Matteo, che arriva 5°, e De Luca Nicolo che ottiene un 9° posto.

Nel pomeriggio poi di scena i 5a categoria, che vede una finale tutta giovanile, con vincitore Guastella Alessandro (Asti) su Monte Gabriele (Enjoy), terzi a parimerito Pia Matteo(Asti) e l'atleta ossolano Loforese Romeo.

“Un torneo -sottolineano da TT Ossola 2000- che ancora una volta ha il successo che merita, tanti i complimenti per i premi (prodotti enogastronimoci locali) e per l'organizzazione, che ci stimola a fare ancora meglio per la prossima edizione”.

Questo weekend invece giornata in trasferta per le formazioni domesi, con la C1 che rinvia la partita con Gallarate per indisponibilità del campo dei lombardi.

C2



TT.Biella-TT.Ossola2000 "Rist. Terminus" 5-1

Scontro al vertice per gli ossolani ospiti della capolista del girone, partita difficile visto che i nostri sono senza Visconti influenzato ma vogliono vendere comunqua cara la pelle e nonstante il risultato sia netto, tre incontri finiscono 3/2 per i casalinghi.Delai Mattia, Calella Marco e Ceciliato Elio quindi escono sconfitti ma a testa alta, sempre con l'obbiettivo playoff.



D2

TT.Baveno B - TT.Ossola2000 4-2

Un'altra sconfitta di misura per i nostri atleti impegnati contro una delle favorite alla promozione. Casisa Francesco e Martelletti Paolo, con un punto a testa e Valter

Talato subiscono quindi ancora uno stop che però non pregiudica la loro

situazione di classifica.



D3

TT.Alessandria - TT.Ossola2000 2-4

Ottima vittoria che consente ai nostri portacolori di restare in cima alla classifica. Iolita Matteo e Cupelli Stefano sono i mattatori della vittoria con due punti a testa, mentre Cosimo Grassi nonostante la buona prova non riesce a far suo il punteggio.



Questo sabato in programma partite casalinghe presso il PalaCsi di Villadossola, con la C1 che ospita i comaschi del Villa Romanò, la C2 ospita la Regaldi Novara in uno scontro che vale il secondo posto, la D2 ospita la capolista Baveno "A" mentre la D3 troverà la formazione della Regaldi Novara. Incontri dalle ore 15:30.