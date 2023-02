Superbonus, stop agli enti pubblici che acquistano crediti? "Dal Governo un errore. Si rischia il tracollo"

E' di pochi giorni fa l'impegno della Regione Piemonte a "prendere" crediti per 50 milioni nell'ambito del Superbonus. Ma dal Governo potrebbe arrivare uno stop che terrorizza il settore.

A farsene portavoce è Ance Piemonte. “Se il Governo blocca l’acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, che si stanno facendo carico di risolvere un’emergenza sociale ed economica sottovalutata dalle amministrazioni centrali, senza aver individuato ancora una soluzione strutturale, migliaia di imprese rimarranno definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno del tutto con gravi conseguenze per la famiglie”, dichiara Paola Malabaila, presidente dell’Ance Piemonte Valle d’Aosta.



La prospettiva è legata all'ipotesi che l’Esecutivo starebbe per inserire nel decreto legge sul Pnrr una norma che di fatto bloccherebbe la facoltà degli enti pubblici di acquistare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi. “Siamo molto preoccupati e speriamo si tratti di un errore. È impensabile che il Governo fermi il processo di acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza prima aver individuato una soluzione strutturale che eviti il tracollo - continua Malabaila -. E' da mesi che aspettiamo di capire come si pensa di risolvere una situazione che è diventata drammatica: non ci rendiamo conto delle conseguenze devastanti sul piano economico sociale di una decisione del genere”.

“Senza un segnale immediato da parte del Governo, che sembra solo infierire sui Bonus fiscali invece di trovare una soluzione concreta e strutturale per sbloccare i crediti, si rischia una reazione dura da parte di cittadini e imprese disperati”, conclude Ance Piemonte.