Violenza sessuale ai danni di una minorenne, arrestato un 40enne di Domodossola

Ieri, un uomo di quarantanni di Domodossola, e statoarrestato dagli Agenti della Squadra Mobile di Verbania, come disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, e tradotto in carceredove sconterà la pena di 4anni e 6mesi per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di 14 anni.

Le indagini partite nel 2016 erano state condotte dalla squadra di PG del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola e si erano sviluppate a seguito della segnalazione di un'amica della persona offesa che aveva mostrato alla Polizia alcune chat di whatsapp nella quale la stessa le confessava di aver subito violenze sessuali e che delle stesse se ne vergognava ed aveva paura di denunciarle.

A seguito di tale segnalazione veniva avviata un'immediata attività di indagine per riscontrare la veridicità di tali informazioni e si appurava che l'uomo all'epoca dei fatti trentaquattrenne sotto le mentite spoglie del buon amico di famiglia, abusava dellaminore. Lo stesso sottoposto a diverse perquisizioni veniva anche trovato in possesso di materiale pedopornografico e denunciato anche per questo ulteriore reato.