La Crevolese 'tasta il polso' al lanciato Momo

Sarà la Crevolese a testare lo stato di salute del lanciato Momo che non perde da 9 giornate. I ragazzi di Roberto Chiaravallotti scendono in casa della capolista per fare punti. All’andata il Momo espugnò Crevoladossola per 2 a 0, ma erano altri tempi e la Crevolese si è risvegliata accumulando una serie di buoni risultati. Eccezion fatta per l’inciampo con la Varzese la squadra ha raccolto punti nelle ultime partite.

Proprio la Varzese, sconfitta inaspettatamente in casa domenica, deve ridestarsi subito facendo punti in casa dell'Agrano, una delle rivali della lotta sul fondo. La squadra di Gianni Lipari ha fatto bene a Crevoladossola, ma ha perso punti preziosi con Fomarco e Comignago, nonostante sia squadra abbia fatto più punti in casa che fuori.

Dopo il derby di Promozione tra Juve Domo e Piedimulera, al Curotti gli occhi sono puntati su Virtus Villa-Cameri. Lo scontro d’alta classifica è importante soprattutto per la squadra di Daniele Massoni, che ha infilato quattro successi di fila che l’hanno rilanciata come unica, vera avversaria del Momo. D’obbligo è fare i tre punti e sperare che la Crevolese faccia un piacere in quel di Momo.

Il Vogogna gioca a Gravellona. La squadra di Enrico Castelnuovo non può permettersi altri passi falsi. Non fa punti da un po', ma domenica, sotto di tre gol, ha saputo reagire e ha messo in difficoltà il Villa. Il pari è stato solo sfiorato perché due bombe di Margaroli sono finite sul palo anzichè in rete.

Il Fomarco va a casa del Comignago. E’ partita delicata. Ai biancoverdi servono punti, così come ai padroni di casa. Ma il Fomarco ha dalla sua una grinta che spesso fa la differenza e il suo tecnico, Tiziano Piccinini, sa come sfruttare questa caratteristica.

L’Ornavassese viaggia verso Novara. Sarà ospite della Union, squadra di metà classifica, solo due punti sopra i neri di Fabio Ochetti, che dei 28 punti ne hanno raccolti ben 15 in trasferta.