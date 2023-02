Pareggia 3 a 3 la Juve Domo contro la Pro Novara

Un pareggio e una sconfitta. E' un'altra domenica avara di risultati per le due ossolane impegnate nel campionato di Promozione. La Juve Domo pareggia 3 a 3 in trasferta sul campo della Pro Novara. I granata avevano trovato la rete del momentaneo 1 a 1 con Trunfio in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di mister Nino vanno sotto di due reti, ma prima Cabrini e poi Pesce regalano un punto prezioso ai granata.

Brutta sconfitta casalinga per 1 a 4 per il Piedimulera, travolto dal Trino terzo in classifica.