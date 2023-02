Al Calvario la Via Crucis per la pace nel conflitto in Ucraina

A un anno dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina si è svolta venerdì la via Crucis per la pace, organizzata dal gruppo di preghiera di Medjugorie dell'Ossola.

Il gruppo fondato da pellegrini ossolani di Medjugorje, dal primo appello del Papa a pregare per la pace in Ucraina un anno fa, ha iniziato ad organizzare il Rosario della Pace alla Grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario il 25 di ogni mese. In occasione dell’anniversario del conflitto il gruppo, per il primo venerdì di Quaresima, ha chiamato a guidare la via Crucis per la pace la guida di pellegrinaggi a Medjugorje, Virgilio Baroni.

Nel santuario del Santissimo Crocifisso, dopo la via Crucis, è stata letta una preghiera per la pace composta dalla guida: è stata chiesta al Signore l'intercessione di Rosmini per il dono della Pace ricordando proprio le parole del beato “ La pace è un dono di Dio di cui bisogna approfittare per correre nella via dei suoi Comandamenti”.

I pellegrini sono stati accolti al Santuario dal rettore Michele don Botto Steglia, che ha proposto una breve riflessione sulla pace e alcune notizie sulle cappelle del Santuario. “Tanta gente è morta, tanta gente lotta e allora dobbiamo impegnarci per pace - ha detto don Michele, che ha aggiunto – . La pace non è solo un bell'ideale, è la pace con il mio vicino, quando non vado d'accordo con il mio fratello c'è già una piccola scintilla e allora dobbiamo chiedere ancor di più e a maggior ragione questo dono”.

“Ci sentiamo in comunione con Assisi – ha detto la guida Virgilio Baroni - dove il Papa ha chiesto una tre giorni di preghiera per la pace. La preghiera colma le distanze e ci siamo uniti spiritualmente ad Assisi percorrendo la via Crucis, l'unica via che conduce alla Pace”