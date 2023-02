“Primarie Pd giornata di grande partecipazione, la credibilità della Schlein ha convinto i votanti”

Non è stupito più di tanto della vittoria di Elly Schlein il segretario del Partito democratico di Domodossola, Antonio Leopardi. Un risultato che traspariva nei commenti di quanti si sono recati al seggio per esprimere la propria preferenza nel corso delle primarie, aperte a tutti, nella giornata di ieri.

A sorprendere Leopardi è stata invece la grande affluenza al voto, che ha visto nel capoluogo ossolano un flusso continuo di persone durante tutta la giornata. “Una sorpresa confortante e positiva -sottolinea il segretario domese dei Dem- è stata la grande voglia di partecipare”. “Sono convinto -così Leopardi rispetto alle prospettive politiche di un Pd a trazione Schlein- che nessuno abbia la bacchetta magica , avesse vinto Bonaccini, i problemi sul tappeto da risolvere sono gli stessi. Come altri iscritti non sono per le visioni leaderistiche di partito, chi guida deve dare dei segnali e uno di quelli che la Schlein ha dato è sicuramente quello contro la lotta al precariato e alla giungla contrattuale delle false partite iva”.

“Prima che innovativa -conclude Leopardi-, credo che la mozione Schlein sia risultata credibile. La neo segretaria ha avuto un grosso vantaggio, quello di non essere stata coinvolta in quella stagione in cui il senso di responsabilità ha portato, nel bene e nel male, il Pd a voler essere sempre o quasi sempre al governo. La credibilità della Schlein credo possa portare a superare un certo senso di diffidenza che è emerso nel nostro elettorato tradizionale nel corso degli ultimi anni”.