La Cestistica festeggia la vittoria contro Casale

Fa festa la Cestistica. Il successo di ieri al PalaRaccagni contro Casale, 77-70, pesa tantissimo in chiave play-off.

Il terzo posto è sicuro per i granata ma la speranza è di provare a superare proprio gli avversari di ieri: le prime due hanno l'accesso sicuro ai play-off, per il terzo posto dipende dai punti in classifica delle altre terze nei vari gironi di serie D.

"Partita di qualità e applicazione: i ragazzi - così coach Marchi - sono stati splendidi. Primo quarto a ritmi folli, che non avremmo potuto sostenere per tutta la partita: ci siamo messi a zona 2-3 e li abbiamo imbrigliati, costruendoci un vantaggio in doppia cifra che abbiamo saputo gestire con una certa tranquillità. Bravi tutti, con un Frank ancora una volta strepitoso per punti, rimbalzi, energia e per essere stato sul parquet 40': voglio però sottolineare anche le prove di Carusi, Cerutti, De Tomasi e Baldini, il rientro di Maestrone, i minuti importanti dei giovani. Peccato solo perchè siamo stati penalizzati da un fischio nel finale che ci ha impedito di ribaltare la differenza canestri: sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una giornata da ricordare” conclude Marchi.