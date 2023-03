Juve Domo, vittoria facile ma preziosa per la classifica

La Juventus Domo non sciupa l’occasione. Michael Nino, tecnico granata, aveva parlato chiaro: ‘’Servono i tre punti’’. Così è stato. Il modesto Vigliano, ultimo in classiifca, ha ‘’resistito’’ 2 minuti e mezzo quando Scibetta ha sbloccato subito la partita mettendo i granata in condizione di favore. IL primo tempo chiusosi sul 3 a 0 dice che la squadra ossolana non ha trovato resistenza. Ad arrotondare il punteggio sono stati Luca Cabrini e Pesce ma la scarsa consistenza tecnica degli avversari ha dato una mano alla Juventus Domo che si era vista anche annullare due gol. Ripresa con i granata sazi e quindi meno efficaci tanto da consentire al Vigliano di mettere il musi fuori dalla sua metà campo, ma per vedere Bleve sporcarsi la maglietta si è dovuto attendere gli ultimi 3 minuti di gioco. Nel frattempo Cabrini aveva messo dentro la quarta rete e chiuso i conti.

Ora i granata sono a 26 punti, a uno solo dalla coppia Sparta-Valdengo che siede in quintultima posizione. I giochi per gli ossolani sono aperti e possono anche fare la corsa sul Valduggia che è a 28 punti.

Tornando alla partita il filo conduttore è stata la fluidità data da Ciana e Cabrini che hanno ‘lavorato’ mille palloni e l’apporto quantitativo dato da Lopardo a metà.