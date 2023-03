Tempo di bilanci per i vigili del fuoco di Santa Maria: interventi raddoppiati nel 2022

Superlavoro nel 2022 per i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Santa Maria Maggiore, con interventi quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente: ben 103 uscite, rispetto alle 68 del 2021. Un gruppo formato da decina di volontari, sempre disponibili ad intervenire ogniqualvolta scatti un’emergenza, non solo in caso di incendi, che sono stati 18. I pompieri vigezzini sono stati chiamati anche per 12 soccorsi a persone e 13 salvataggi di animali; 6 i lavaggi strade (in seguito a incidenti), 5 le chiamate per alberi pericolanti e 3 le fughe di gas. Il numero maggiore è legato alla voce “interventi generici” nella quale rientrano ad esempio le aperture di porte di casa e di ascensori bloccati.

“Il mio personale ringraziamento va a tutti i componenti del Distaccamento, per la dedizione e l’impegno, davvero gravoso. Fortunatamente potremmo presto avere nuovi ingressi – spiega il capo distaccamento Maurizio Ruga – grazie anche alla sensibilizzazione de parte della nostra Associazione “Amici dei Pompieri Valle Vigezzo odv” e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che si prodigano non poco per organizzare campagne di reclutamento. L’auspicio è quello di poter avere davvero nuova linfa. Il nostro grazie oltre che al Comando provinciale va alle amministrazioni valligiane per il supporto che ci garantiscono per poter assicurare un servizio sempre migliore”.