'La salvezza? Dobbiamo fare 9 punti nelle prossime partite''

E’ una Crevolese ‘pazzerella’ qualche che soffre in classifica, dove lotta per evitare la zona play out. Ha vinto contro Villa, Cannobiese e Gravellona; ha perso con Varzese e Agrano.

La squadra torna da una brutta batosta (3-0) subita dall’Agrano e si ritrova a pari con la Varzese nella zona calda.

‘’E’ un’annata così, la rosa è questa e non si inventa nulla’’ ammette il tecnico Roberto Chiaravallotti. ‘’Abbiamo tanti giovani e quindi paghiamo lo scotto dell’inesperienza – dice - e poi quando è assente anche qualche giocatore esperto ci viene a mancare qualcosa’’.

Ora mancano sette turni e la Crevolese deve salvarsi. ‘’ Possiamo salvarci direttamente oppure andare ai play out – ammette l’allenatore - . In queste sette partite dove dobbiamo fare risultato ma soprattutto dobbiamo giocare più tranquilli, senza paura. Domenica ad Agrano ci hanno messi sotto: come contro la Varzese non siamo scesi in campo. Sembra che quando giochiamo con squadre alla nostra portata si parta svantaggiati, quando giochiamo con squadre più forti invece facciamo buone prestazioni. Ora però non ci sono alternative, in queste sette partite dobbiamo fare almeno 9 punti’’.

La giornata ha portato bene a Villa e Varzese. Due vittorie salutari che danno morale. Il Villa è tornato a vincere dopo la sconfitta col Cameri e il pari a Cannobio. Ha battuto l’Ornavassese ed ora è terzo a 43 punti, dietro Cameri (44) e Momo (52).

Vittoria preziosa quella della Varzese. L’ 1 0 colto a Trecate è importante. La Varzese sale a quota 26, a pari della Crevolese e si gioca forse con l’altra squadra ossolana la permanenza diretta in categoria. Anche se Trecate (30) e Ornavassese (31) non sono del tutto fuori dalla bagarre.

Proprio l’Ornavassese cade al ‘Curotti’ contro il Villa. I neri di Ochetti dopo due vittorie di fila con Agrano e Union Novara hanno infilato due ko: Trecate e Villa. Anche se la squadra ha potenzialità e pare in condizioni di non farsi risucchiare sul fondo.

Scivola ancora il Fomarco, che è penultimo a 18 punti. I biancoverdi non vincono da 5 turni, l’ultima volta fu in casa della Varzese.

Male anche il Vogogna. Il successo con la Pernatese aveva fatto pensare che la squadra si fosse ristabilita dopo un lungo periodo di crisi. Non è così perché la sconfitta di Borgolavezzaro ridimensiona ancora i biancoverdi. Ora quarti in classifica a 41 punti.