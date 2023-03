Sete di riscatto per il Vogogna che affronta il Momo

Momo per confermarsi, Vogogna per riscattarsi. Lo scontro in programma domenica al ‘Bonomini’ di Vogogna mette di fronte la squadra ossolana, ex capolista del girone, e l’attuale prima della classe. Il Momo è cresciuto, mentre il Vogogna ha infilato troppe battute d’arresto.

Per i biancoverdi però potrebbe essere l’occasione per togliersi la soddisfazione di battere il Momo, che ad oggi ha perso solo in casa col Cameri, poi nelle trasferta di Varzo e Borgolavezzaro. Nello scontro dell’andata vinse il Momo 2 a 0.

Poco più a nord va in onda il derby tra Varzese e Virtus Villa. I primi impegnati a salvarsi, i secondi a finire bene un campionato che li dava per protagonisti. La Varzese arriva dal successo a Trecate e si conferma un po’ altalenante. Così come il Villa che ha subito alcune battute d’arresto che l’hanno tagliato fuori dalla lotta per il primo posto. Al ‘Curotti’ il Villa piegò la Varzese 3 a 2, ma fu partita difficile da risolvere per i biancocelesti.

E’ derby anche nella bassa Ossola. L’Ornavassese riceva il Gravellona. I neri non sono del tutto tranquilli e all’andata fermarono il Gravellona sul pari (2-2).

Delicata la partita di Pieve Vergonte. Il Fomarco non ha scelte se vuole mettersi in una posizione di classifica migliore in caso di play out. Deve battere il Trecate, una squadra che alterna buone vittorie a sconfitte imprevedibili. All’andata il Fomarco espugnò Trecate per 2 a 1.

Cliente non facile per la Crevolese che riceva l’Union Novara, che vanta ancora qualche speranza di entrare nell’area play off. L’allenatore dei gialloblù è stato chiaro: per salvarsi servono almeno 9 punti. All’andata vinsero i novaresi 3 a 1.

Chi ha stilato il calendario in questa giornata ha fatto il massimo per superarsi, facendo giocare tutte le ossolane in Ossola.