Mattia Rossi e Roberto Olzer in concerto per una serata nel segno del ricordo di Cristina Femminis VIDEO

Il baritono ossolano Mattia Rossi presto tornerà ad esibirsi nella sua Ossola, e già ha dato un piccolo assaggio del suo concerto nella conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri al Centro servizi per il territorio. L'ultima esibizione di Rossi in Ossola era stata nel 2019. Il cantante lirico si esibirà con il pianista, pure lui ossolano, Roberto Olzer per una serata di musica lirica benefica in memoria della professoressa Cristina Femminis.

“Il programma operistico del concerto – ha detto Rossi - è interamente italiano, ci saranno opere di Rossini, Donizetti, Verdi e sarà accessibile a tutti, anche a chi non segue l’opera”.

L'appuntamento, in programma sabato 18 marzo alle 21 nella chiesa Collegiata a Domodossola, è organizzato dalla Fondazione Dignitatis Personae e dall'associazione omonima con il supporto del Centro Servizi per il Territorio. I fondi raccolti andranno a sostenere le due scuole gestite dalla Fondazione, il Rosmini femminile e l'asilo della Cappuccina. L'associazione porta avanti progetti a sostegno di bambini, ragazzi, famiglie sia nel campo educativo sia nel supporto allo studio.





“La musica – ha detto il referente delle due scuole Carlo Teruzzi- ha un grande valore educativo, che apre il cuore ad una speranza ed educa al bello. Il titolo “Note di vita”, perchè la musica non può essere altro rispetto all'esperienza umana. Il fatto di scegliere la Collegiata non è stata solo una questione di acustica, ma perchè intendiamo unire il bello al Sacro”.

L'evento sostiene in particolare una raccolta fondi a favore di un progetto musicale per i bambini (dai 2 ai 6 anni) delle due scuole . Il centro servizi collabora all’organizzazione di questa iniziativa nel suo ruolo di supporto delle realtà del Terzo settore del territorio.