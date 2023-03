Formazione biblica per catechisti: il terzo incontro a Domodossola sabato 25 marzo

Il 25 marzo si terrà il terzo incontro di formazione biblica per catechisti dal titolo “Pietro e il Risorto sulle rive del lago” (Gv 21) presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola. Il percorso di formazione, intitolato “Sul carro con Filippo”, mira a fornire ai catechisti gli strumenti per approfondire la conoscenza delle Sacre Scritture, ritenute fondamentali per il loro impegno pastorale.

Sono invitati tutti i catechisti e le catechiste interessati ad approfondire la loro conoscenza delle Scritture, anche se non hanno partecipato ai precedenti incontri. L’incontro si terrà dalle 14.30 alle 17.00.Per iscriversi all’evento è necessario compilare il modulo online disponibile al link indicato. Per ulteriori informazioni sull’incontro e sulle altre proposte formative dell’Ufficio, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica catechesidiocesinovara@gmail.c om.

La formazione biblica per i catechisti è un aspetto fondamentale dell’impegno pastorale della Chiesa, in quanto consente loro di fornire una solida formazione religiosa ai fedeli e di accompagnare con competenza e preparazione coloro che desiderano avvicinarsi alla fede. L’incontro di Domodossola rappresenta un’importante occasione per tutti i catechisti desiderosi di approfondire la loro conoscenza delle Sacre Scritture.