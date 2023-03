Premosello, il grazie dell'amministrazione comunale a chi ha lavorato per domare le fiamme sopra Colloro

Incendio domato grazie all’opera sinergica di AIB, Vigili del Fuoco, Coooperativa Pro Colloro, Circolo ACLI e cittadini volontari. Lunedì sera 6 marzo alle ore 21.30 circa, poco sotto la direttrice del Sasso Bianco, palestra di arrampicata attualmente chiusa al pubblico perché sta nidificando il falco pellegrino, tra Colloro e Vogogna, è divampato un incendio.

Le squadre dell’AIB unitamente all’intervento congiunto del personale operativo del Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Gli interventi di spegnimento sono avvenuti da terra e da cielo, e si sono protratti per tutta la notte ed i due giorni successivi ponendo fine al grosso rischio corso, vista la siccità in corso. I rifornimenti d’acqua sono avvenuti grazie al bacino di carico della Società Cooperativa Pro Colloro, mediante autobotti dei Vigili del Fuoco permettendo in tal modo di mantenere piene le tre vasche della squadra AIB montate, fin da subito già nella notte, all’eliporto di Colloro così da facilitare l’indispensabile lavoro dell’elicottero.Si è potuto in tal modo mantenere, a pieno regime, le risorse idriche che riforniscono l’acquedotto comunale, non penalizzando in alcun modo la cittadinanza premosel-lese in un periodo di siccità, come questo che, purtroppo si ripete, periodicamente, ormai da tempo.

La nostra Amministrazione, anche a nome e per conto di tutta la cittadinanza, oltre a dire grazie ai vigili del fuoco, ringrazia sentitamente, ed in modo particolare, tutti i volontari componenti la squadra AIB che avendo ormai raggiunto ottimi standard di efficienza di tutta la struttura organizzativa ed essendo sempre molto tempestivi negli interventi, garantiscono efficacemente la tutela del nostro territorio boschivo.Un grazie particolare anche alla Societa’ cooperativa Pro Colloro che, operando in sinergia con l’AIB, ha messo e costantemente pone a disposizione di tutti le proprie risorse idriche attingendo dal proprio bacino senza, quindi, incidere sull’acquedotto comunale.Un ringraziamento anche alle squadre AIB ossolane intervenute con le loro squadre e attrezzature ed al Circolo di Colloro che ha fornito il necessario supporto a tutti coloro che sono intervenuti nell’opera di spegnimento dell’incendio.

La nostra Amministrazione è orgogliosa di avere sul territorio risorse umane e pro-fessionali della vostra portata. Sarà nostra cura porre sempre maggiore supporto, anche grazie ai vostri preziosi suggerimenti, a tutti voi cittadini volontari che tanto vi prodigate per la tutela del nostro territorio. Grazie Ragazzi che non vi risparmiate mai e siete sul campo, ove richiesto, giorno e notte.