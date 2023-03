Le previsioni meteo per il weeekend

Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale mantiene tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte fino tutta la mattinata odierna. "In seguito l'approfondimento di una saccatura atlantica fino all'Algeria convoglierà correnti meridionali più umide e miti, determinando - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un graduale aumento della nuvolosità nel fine settimana, con isolate precipitazioni sui rilievi attese domenica, e un rialzo delle temperature minime".

SABATO 18 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con nubi in ulteriore aumento in serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo fino a 1800 m a nord e 2100 m a sud. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi e deboli da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura con rinforzi su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio

DOMENICA 19 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite in graduale aumento dal pomeriggio. Precipitazioni: deboli sparse sui rilievi in esaurimento dal tardo pomeriggio. Quota neve sui 1500-1700 m. Zero termico: in aumento sui 2300 m. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, in attenuazione nel pomeriggio; deboli meridionali sull'Appennino e calmi o deboli variabili in pianura