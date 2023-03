Prima vittoria della Cestistica del nuovo coach Trionfo

Dopo una settimana sulle montagne russe, con le dimissioni di Marchi e l'arrivo in panchina di Romeo Trionfo, la Cestistica risponde sul parquet. Nella penultima giornata del campionato di serie D i granata hanno superato 75-62 il Novara Basket.



Cinque uomini in doppia cifra per gli ossolani nella vittoria numero quattordici in stagione: il modo migliore per avvincarsi al derby con la capolista Paracchini Expo Foma che chiuderà la stagione regolare.

"All'inizio, dopo quello che è successo- le parole di Trionfo- i ragazzi erano un po' tesi e contratti: poi, quando abbiamo cominciato a fare canestro, ci siamo sciolti e devo dire che il risultato non è mai stato in discussione. E' stata una emozione per me questo esordio e sono soddisfatto che siano arrivati i due punti".