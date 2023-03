Le quattro stagioni di Vivaldi per dare il benvenuto alla Primavera

Aria di primavera a Domodossola con le nuove aiuole allestite dal comune e con la musica grazie all'invito della Proloco di Domodossola ai locali pubblici, alle scuole e alle radio a diffondere “Le quattro stagioni ” di Vivaldi. Un saluto alla primavera e una difesa dei diritti dei bambini.

“Non ci sono più le stagioni” , si sente spesso dire. Tutti soffriamo gli effetti di un cambiamento che disorienta. Ma le stagioni astronomiche – dice Vanda Cecchetti presidente della Proloco - continuano ad esserci! Le ore di luce crescono e si riducono con ritmo costante. E' nata la primavera 2023. Abbiamo pensato che anziché scendere in piazza per gridare la nostra paura e difendere i diritti dei nostri bambini avremmo potuto dedicare un inno alla bellezza delle nostre stagioni, per dire che dobbiamo difenderle ad ogni costo.

E chi meglio di un genio italiano,Vivaldi, poteva guidarci in questo atto di amore…”.

Così glli esercenti delle piazze e le radio di Domodossola e le scuole il 21 marzo sono state invitatad accogliere o il primo giorno di primavera con le sue note. Hanno accolto l'invito diversi bar di Piazza Mercato , Stazione e di alcune vie del centro. Radio San Francesco trasmetterà la musica di Vivaldi alle 9.45 e alle 11.45. Radio Studio 92 alle 10.30. Dalle scuole Milani in collegamento con radio San Francesco la musica si diffonderà in Via Rosmini alle 11.45. Anche le Froreani e altre scuole hanno accolto l'invito.