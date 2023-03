Convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica il 27 marzo il consiglio comunale di Villadossola.

Dalle 18:30 all'ordine del giorno l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2023 e l'approvazione della nuova convenzione tra Comune e Ciss per realizzare gli interventi finanziati dal Pnrr legati ai progetti 'Anziani non autosufficienti' e 'Stazioni di posta'.