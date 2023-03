Autoscala dei vigili del fuoco, Pizzi riscrive al ministro

Era 'ritornata' in servizio a Domo lo scorso gennaio, e dopo poco più di un mese e mezzo è stata nuovamente trasferita. I vigili del fuoco domesi perdono ancora l'autoscala. Il mezzo, indispensabile per il soccorso tecnico urgente, è stato trasferito in vari comandi: dal Comando di Torino, per un periodo di quattro mesi, a quello di Imperia e dopo pochi mesi a Domodossola ora finisce al Comando di Biella senza che se ne conoscano i tempi di rientro.

Una situazione ai limiti del surreale che ha spinto il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi a scrivere nuovamente al ministro degli interni Matteo Piantedosi.

“Gentilissimo Sig. Ministro,

mi vedo purtroppo costretto a rivolgermi nuovamente alla S.V. in merito alla stessa problematica dello scorso 25 novembre.

In quell’occasione mi permettevo chiederLe un Suo autorevole interessamento al fine di garantire definitivamente la stabile presenza di un’autoscala presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola.

Ricordavo che il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola fu dotato dell’indispensabile supporto tecnico-operativo nel lontano 1984 e che, da allora, il Distaccamento domese ha sempre potuto contare sull’autoscala, imprescindibile ausilio per un servizio così importante come quello svolto dai Vigili del Fuoco.

Avevo anche evidenziato come il Distaccamento VV.FF. di Domodossola abbia anche competenza per il soccorso tecnico urgente su territorio svizzero (precisamente in Comune di Gondo, appartenente alla confederazione elvetica ma per ragioni geografiche e di collegamento più prossimo alla realtà ossolana) in forza di convenzione stipulata negli anni passati.

Segnalavo infine che nell’anno 2022 l'autoscala in dotazione ai Vigili del Fuoco di Domodossola è stata trasferita per tempi brevi in vari comandi e per un periodo di quattro mesi al Comando di Torino.

Rientrata finalmente a Domodossola attorno alla metà del novembre scorso, l’autoscala è stata poi trasferita al Comando di Imperia verso la fine dello stesso mese. Tornata da poco a Domodossola, l’autoscala è ora nuovamente ripartita per Biella.

Il problema è importante: considerata la tipologia di emergenza che i Vigili del Fuoco si trovano ad affrontare, l’invio dell’autoscala dalla sede centrale sita a Verbania, capoluogo di provincia, risulta decisamente penalizzante sotto l’aspetto operativo.

Di conseguenza riemerge chiara, Sig. Ministro, l’insuperabile necessità che il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola sia dotato in via continuativa di una propria autoscala al fine di mantenere un livello adeguato nel servizio di soccorso.

Nel perorare nuovamente questa causa, mi preme segnalare anche la necessità di salvaguardare i livelli d’organico indispensabili per garantire la sicurezza collettiva.

Ringraziando per la cortese attenzione, invio distinti saluti”.