Un Villa formato trasferta sale al secondo posto in classifica FOTO

Non segna la coppia Pasin-Palfini, ma la Virtus vince lo stesso. La risolvono un pallonetto di Martinella e un bel diagonale di Sistino, tra i più concreti in campo. Vano, ma molto bello, anche il gol del momentaneo pari siglato, al volo da fuori area, da Daniele Piffero.

E’ così che il Villa espugna Crevoladossola, salendo al secondo posto di classifica a 4 turni dalla fine. Sei punti restano di distacco dal Momo capolista, ma la speranza è l’ultima a morire. Mentre per la Crevolese il futuro si fa difficile.

Soddisfatto il tecnico Daniele Massoni, alla guida di un Villa che ha fatto più punti in trasferta che in casa: ‘’Al di là del risultato da tenersi stretto, direi che c’è da apprezzare la reazione che la squadra ha avuto subito dopo il pari subito. Il rischio era che la ‘fame’ di andare subito a cercare il gol ci poteva tradire. Invece la squadra ha reagito nel modo giusto e questa vittoria è tantissima roba….’’

Deluso invece l’allenatore crevolese, Roberto Chiaravallotti: ‘’Le nostre forze sono queste. Il Villa ha cinque attaccanti di grido e può far gol in ogni occasione e può fare cambi di qualità in ogni momento, noi abbiamo una squadra contata, troppo giovane, inesperta. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile, che sarebbe stata dura salvarsi. Purtroppo sono andati via diversi giocatori e poi vengo anche messo in discussione: tutto diventa più difficile’’.

Il presidente Edoardo Biggio sperava nel pari dopo il gol di Piffero: ‘’Peccato perché oggi la squadra ha giocato. Abbiamo fatto alcuni errori che ci sono costati i due gol, ma avremmo potuto porta via un pari. E adesso, in questo finale di campionato, diventa tutto più difficile’’.