Settimana Santa, le celebrazioni al Calvario

È fitto di appuntamenti il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa al Sacro Monte Calvario.

Il 2 aprile domenica delle Palme, alle 10 è in programma la benedizione degli ulivi alla Grotta di Lourdes la processione e la messa al Santuario del Santissimo Crocifisso. Alle 15 si svolgerà la via Crucis e alle 16.30 la messa. Alle 18.15 è in programma il concerto per il tempo di passione.

Il 6 aprile giovedì Santo alle 18.30 messa dell'ultima cena e lavanda dei piedi ai i ragazzi della prima comunione segue la riposizione del Santissimo Sacramento e l'adorazione eucaristica in Santuario fino alle 20.30.

Il 7 aprile venerdì Santo alle 15 celebrazione della Passione del Signore alle 20.30. Solenne Via Crucis lungo la via Regia con partenza dalla prima cappella ai piedi del Calvario segue il canto delle “Ultime Sette Parole di Gesù sulla Croce” e la benedizione con la reliquia della Santa Croce.

L'8 aprile sabato santo alle 22 solenne Veglia Pasquale di Risurrezione. Il 9 aprile domenica di Pasqua alle 10 Santa Messa e alle 17.30 messa al Santuario del Santissimo Crocifisso. Le celebrazioni della settimana Santa saranno animate dalla Capella musicale del Sacro Monte Calvario.