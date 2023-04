Affidata la gestione del parco giochi e del bar di via Trieste

Il Comune di Domodossola ha affidato nuovamente la gestione del parco giochi di via Trieste -e dell'annesso bar- al Bar Caffetteria Alj.

Il bar domese si era già aggiudicato la gara per la sua gestione nel 2018 fino all'agosto del 2021. Il contratto è stato poi esteso fino alla fine del 2022 in quanto nel periodo della pandemia il giardino era stato chiuso.

Alla nuova gara per l'affidamento da parte del Comune, per il periodo di un anno, c'è stata solo una manifestazione di interesse, quella nuovamente del Bar Caffetteria Alj , per l’importo, al netto del ribasso offerto del 1 % di 12.578 euro oltre oneri della sicurezza per 544 euro.